இனிமே வண்டி நிக்காது!.. 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் விஜய்?!..

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (12:02 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (12:04 IST)
தமிழ் சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த நடிகர்களில் விஜயும் ஒருவர். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.அதேநேரம் அவர் மக்களை நேரில் சந்திப்பதில்லை, போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை, செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை, 2 மாதத்திற்கு ஒருமுறை பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டும் பேசுகிறார்.. என அவர் மீது பல விமர்சனங்களை பலரும் வைக்கிறார்கள். ஆனால், அதுபற்றியெல்லாம் விஜய் கவலைப்படுவதில்லை..
ஒருபக்கம் அவரின் தவெக முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. அதுவும் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து களமிறங்குகிறது. ஏற்கனவே 110 பேர் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் அறிவித்தார். மொத்தம் 234 தொகுதிகள் என்பதால் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் போட்டிடுவார்களா என்கிற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது.
ஏனெனில், இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை தயார் செய்வதற்கே பல சிக்கல்கள் வந்ததாகவும் செய்திகள் வெளியானது. இந்நிலையில்தன், மூன்றாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் தயாராகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் நாளை அறிவிக்கவிருக்கிறார் என செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.