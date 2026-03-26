முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

இனிமே வண்டி நிக்காது!.. 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் விஜய்?!..

Advertiesment
vijay
BY: BALA
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (12:02 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (12:04 IST)
தமிழ் சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த நடிகர்களில் விஜயும் ஒருவர். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.அதேநேரம் அவர் மக்களை நேரில் சந்திப்பதில்லை, போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை, செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை, 2 மாதத்திற்கு ஒருமுறை பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டும் பேசுகிறார்.. என அவர் மீது பல விமர்சனங்களை பலரும் வைக்கிறார்கள். ஆனால், அதுபற்றியெல்லாம் விஜய் கவலைப்படுவதில்லை..

ஒருபக்கம் அவரின் தவெக முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. அதுவும் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து களமிறங்குகிறது. ஏற்கனவே 110 பேர் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் அறிவித்தார். மொத்தம் 234 தொகுதிகள் என்பதால் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் போட்டிடுவார்களா என்கிற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது.

ஏனெனில், இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை தயார் செய்வதற்கே பல சிக்கல்கள் வந்ததாகவும் செய்திகள் வெளியானது. இந்நிலையில்தன், மூன்றாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் தயாராகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் நாளை அறிவிக்கவிருக்கிறார் என செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கரெக்ட் டைமுக்கு போவாரா விஜய்?.. ஒரே நாளில் 5 தொகுதிகளில் பிரச்சாரம்!.

