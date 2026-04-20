முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயை வீடியோ காலில் ஆஜராக நீதிமன்றத்தம் உத்தரவு!..

tvk vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (14:08 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (14:15 IST)
தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமானதாக நடிகராக இருப்பவர் விஜய். 1999ம் வருடம் இலங்கையை சேர்ந்த சங்கீதா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன், மகள் இருக்கும் நிலையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு அவரின் மனைவி சங்கீதா செங்கல்பட்டு குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

அதோடு விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் அந்த நடிகையோடு விஜய் தான் வசிக்கும் வீட்டிலேயே குடும்பம் நடத்தியதாகவும் பரபரப்பு புகார்களை கூறியிருந்தார். ஆனால் விஜய் ‘அது ஒன்னும் அவ்வளவு ஒர்த்தில்ல’ என ஜஸ்ட் லைக் தட் கருத்து தெரிவித்தார். இது பல பெண்களிடம் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில்தான், சங்கீதா தொடர்ந்த விவாகரத்து மனு தொடர்பான வழக்கு இன்று செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விஜய் தரப்பில் சங்கீதாவிடமிருந்து விவாகரத்துக்கேட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என சொல்லப்பட்டது.. அதோடு இருவரும் நேரில் ஆஜராக முடியாத சூழ்நிலையில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது. இதையடுத்து வருகிற ஜூன் 15ம் தேதி இருவரும் வீடியோ காலில் ஆஜராக வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.


 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

தொடர்புடைய செய்திகள்

