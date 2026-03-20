Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்ற விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (19:58 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (20:00 IST)
google-news
நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்றிருப்பது பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது. கடந்த 15ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் மூன்றாவது முறையாக டெல்லி சென்று கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்டார்..

அதன்பின் கடந்த சில நாட்களாகவே கட்சிப் பணிகளில் அவர் ஈடுபட்டு வந்தார். குறிப்பாக ஏற்கனவே முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார். ஏனெனில், தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது.

இப்படிப்பட்ட பரபரப்பான சூழ்நிலையில் விஜய் இன்று மாலை 7 மணி அளவில் விமானம் மூலம் மும்பை புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார். விஜயின் நண்பர் ஒருவரின் குடும்ப விழாவுக்கு விஜய் சென்றிருப்பதாக சிலர் சொல்லுகிறார்கள். ஒருபக்கம் ஜனநாயகன் படத்தில் சில காட்சிகளை மாற்றுமாறு தணிக்கை வாரியம் கூறியிருப்பதால் அந்த காட்சிகள் மும்பையில் மீண்டும் படமாக்க படம் இருப்பதாகவும் அதற்காக விஜய் அங்கு சென்று இருப்பதாகவும் சிலர் சொல்கிறார்கள். எப்படி இருந்தாலும் விஜயை எதற்காக மும்பை புறப்பட்டு சென்றார் என்கிற தகவல் ஒரு இரண்டு நாட்களில் தெரிந்துவிடும்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எனக்கு சீட் கொடுக்கலனா ஓட்டு கிடைக்காது!. திமுக - துரைமுருகன் மோதல்?...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos