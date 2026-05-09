திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து செல்லும் விஜய்!.. பரபரக்கும் தமிழக அரசியல்..

vijay thiruma
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (10:29 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (10:30 IST)
ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு 18 எம்எல்ஏக்கள் தேவை என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தும் தவெகவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 106 ஆக மட்டுமே இருக்கிறது.. ஆட்சியமைக்க இன்னும் இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்..

ஏற்கனவே விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தலைவர் திருமாவளவனிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டிருந்தது. அதோடு, தொலைப்பேசி வழியாக விஜய் திருமாவளவனிடம் பேசியதாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தவெக தரப்பு ஆதரவு கேட்ட கடிதத்தை வாட்ஸ் அப்பில் மட்டுமே அனுப்பியதாக விசிகவின் பொதுச்செயலாளர் கூறி தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.

ஒருபக்கம் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது பற்றி கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே திருமாவளவன் தனது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தி வந்தார். இன்று அவர் தனது ஆதரவை தெரிவிப்பார் என்கிற நிலையில் தற்போது தவெக தலைவர் விஜய் விசிக தலைவர் திருமாவளவனை நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டி தனது வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார். சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விசிக தலைமை அலுவலகத்தில் திருமாவளவனை விஜய் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கேட்கவுள்ளார்

