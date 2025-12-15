முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சாமிய ஊர்வலம் கொண்டு போய் கோவிலுக்குள்ள வைக்கணும்!.. விஜயை கொண்டாடும் ஈரோடு தவெக நிர்வாகிகள்..

Advertiesment
tvk vijay

BALA

, திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (17:30 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் வருகிற 18-ஆம் தேதி ஈரோட்டில் நடக்கவிருக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசவிருக்கிறார். ஏற்கனவே ஒவ்வொருவரும் சனிக்கிழமையும் அவர் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று மக்களை சந்தித்து பேசி வந்தார். ஆனால் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் அது நடக்கவில்லை. அதன்பின் ஒரு மாத காலம் தவெகவே முடங்கி கிடந்தது.  அதன்பின் கரூரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் வரவழைத்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னார் விஜய்.

அதன்பின் இந்த மாதம் 5ஆம் தேதி சேலத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பை நடத்த தவெக தரப்பில் அனுமதி கேட்டபோது தமிழக போலீசார் அனுமதி அளிக்கவில்லை. எனவே புதுச்சேரியில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தி அங்கு போய் பேசினார் விஜய். அடுத்து ஈரோட்டில் வருகிற 18-ஆம் தேதி பேசவிருக்கிறார்.

அதற்கான ஏற்பாடுகளை சமீபத்தில் அந்த கட்சியில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில் 18ம் தேதி ஈரோட்டுக்கு விஜய் வருவது பற்றி கருத்து தெரிவித்த ஈரோடு தவெக மாவட்ட செயலாளர் விஜய் பாலாஜி ‘டிசம்பர் 18 நம்ம சாமி நம்ம எல்லைக்குள்ள வருது.. அந்த சாமி தேர்ல நம்ம ஊருக்குள்ள ஊர்வலம் வரப்போகுது.. அந்த சாமியே பத்திரமா திரும்ப கோவிலுக்குள் கொண்டு போக வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு’ என பேசி இருக்கிறார்.

இதையடுத்து கரூர்ல இப்படித்தான் அவரை கடவுள் போல பாவித்து பலரும் இறந்து போனார்கள். இன்னும் இவர்கள் திருந்தலயா என நெட்டிசன்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆகாஷ் பாஸ்கரன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு முடித்து வைப்பு.. அமலாக்கத்துறை என்ன செய்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos