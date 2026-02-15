முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அரசியலில் விஜய் பின்பற்றுவதை இவரையா?!.. கசிந்த தகவல்...

vijay

Mahendran

, ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (12:56 IST)
நடிகர் விஜய் கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே அரசியல்வாதியாக செயல்பட்டு வருகிறார். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள். அதாவது விஜய் 18 சதவீதத்திற்கு மேல் வாக்குகளை வாங்குவார்.. 20 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவார் என்றெல்லாம் கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது.

விஜயோ நாங்கள் 40 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவோம் என்கிறார். தீயசக்தியான திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம். இந்த தேர்தலோடு உங்களுக்கு முடிவு கட்டப்படும் என பல வருடங்கள் அனுபவம் உள்ள அரசியல் தலைவர் போல பேசி வருகிறார் விஜய்..

இதற்காக கடும் விமர்சனத்தையும் அவர் சந்திக்கிறார்.. சமீபத்தில் சேலத்தில் கடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பேசியபோதும் திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்
. பொதுவாக சினிமா அரசியல் இரண்டிலுமே, எல்லோருக்கும் சில ரோல் மாடல்கள் இருப்பார்கள். அந்த வகையில் ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை விஜய் தனது ரோல் மாடலாக கருதுகிறார் என சிலர் சொல்கிறார்கள்..
webdunia


ஆந்திராவில் சந்திரபாபு நாயுடுவை எதிர்த்து அரசியல் செய்வது, தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதல்வர் ஆனது என்பது உள்ளிட்ட சில விஷயங்களை ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை விஜய் பின்பற்றுவதாக சிலர் சொல்கிறார்கள். ஒருபக்கம் ஜகன்மோகன் ரெட்டியை போலவே காக்கி கலர் பேண்ட் மற்றும் வெள்ளை கலர் சட்டையை விஜய் அணிகிறார் என்றும் சிலர் பேசுகிறார்கள்.

ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் உறவினர் திருமணம் சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நடந்த போது விஜய் அதில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அரசியல் தொடர்பாக ஜெகன் மோகனிடம் விஜய் சில ஆலோசனை பெற்றதாகவும் சொல்லப்படுகிறது..

