சங்கீதாவுக்கு எவ்வளவு சொத்து?.. விஜயின் வேட்புமனுவை நிரப்புவதில் சிக்கல்?!..

Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:50 IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:52 IST)
நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா சமீபத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். மேலும் விஜய்க்கு ஒரு நடிகையிடம் தொடர்பு இருப்பதாகவும். வீட்டிலேயே நடிகை கூட்டி வந்து விஜய் குடும்பம் நடத்தியதாகவும் பரபரப்பு புகார்களை கூறியிருந்தார்..
கடந்த 5 வருடங்களுக்கு மேல் விஜயின் கள்ள உறவு தொடர்வதாகவும், குழந்தைகளின் எதிர்காலம் கருதியே இவ்வளவு நாட்கள் அமைதியாக இருந்ததாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.. வருகிற ஏப்ரல் மாதம் விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படவிருக்கிறது.. இதில் விஜய் நேரில் கலந்துகொள்ள வேண்டும் எனவும் நீதிமன்ற உத்தரவிட்டிருக்கிறது..
இந்த சம்பவம் நடந்து சில நாட்களிலேயே விஜய் நடிகை திரிஷாவை கூட்டிக் கொண்டு ஒரு திருமணத்திற்கு போனதால் விஜய் ரசிகர்கள் பலருமே அதிர்ச்சியடைந்தனர். சங்கீதா சொன்ன அந்த நடிகை திரிஷாதானோ என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கிறது. ஆனால் அதைப்பற்றி விஜயோ, திரிஷாவோ இதுவரை எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. தற்போது விஜய் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டிலும், சங்கீதா லண்டனிலும், விஜயின் மகன், மகள் இருவருமே சென்னையில் வெவ்வேறு இடங்களில் தனியாக வசித்து வருகிறார்கள்..
ஒருபக்கம் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் விஜய் அரசியல் பணிகளிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறார். விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. இந்நிலையில் சங்கீதாவின் சொத்து விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்வதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருப்பதால் விஜயின் வேட்பு மனுவை தயாரிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. ஏனெனில், விஜய் பல சொத்துக்களை தனது மனைவியின் பெயரில் வாங்கி இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.