Select Your Language

Notifications

திடீரென பெரம்பூர் சென்று விசில் கோலம் போட்ட விஜய்!.. வைரல் வீடியோ...

Advertiesment
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (19:47 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (21:52 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடக்கவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் ஒரு பிரபல நடிகராக இருப்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் உண்டு. எனவே குறைந்தது 15 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்கு வங்கியை அவர் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விஜயை பொறுத்தவரை சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார். விஜய் மற்ற அரசியல் தலைவர்களை போல் பிரச்சாரம் செய்வதில்லை என்றாலும் அவரால் முடிந்தவரை சில தொகுதிகளுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்கிறார்..

இந்நிலையில், இன்று மதியம் திடீரென தான் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தேர்தல் பணிமனைக்கு திடீர் விசிட் அடித்தார். அப்போது அங்கிருந்த சில பெண்களின் கோரிக்கையை ஏற்று விசில் சின்னத்தை அவர் கோலமாக வரைந்தார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது..

சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் பேசிய விஜய் ‘ என் சகோதரிகளுக்கும், அம்மாக்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள்.. உங்கள் வீட்டில் முன்பு விசில் சின்னத்தை கோலமாக  வரைந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுங்கள்’ என கேட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது..


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tvkvijay Family (@tvkvijay.family)



Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos