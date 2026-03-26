பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் ஜெயிப்பாரா?!. வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி?!.. ஒரு அலசல்!..

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (17:45 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (17:48 IST)
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நட்சத்திர போட்டியாளராக தவெக தலைவர் விஜய் இருக்கிறார். சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்ததால் இளைஞர்கள் மத்தியில் இவருக்கு பெரிய ஆதரவு உண்டு. எனவே அதுவே அந்த கட்சிக்கு வாக்குகளை அள்ளிக் கொடுக்கும் என விஜய் நம்புகிறார். அந்த நம்பிக்கையில்தான் எந்த கட்சியுடன் தவெக கூட்டணி அமைக்கவில்லை. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடவிருக்கிறது..
ஒருபக்கம் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி என்பதை பார்ப்போம்:
பெரம்பூர் தொகுதியில் 2 லட்சத்து 22 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள். 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் பி.வெற்றிவேல் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார்.. ஆனால் உடல்நலக்குறவால் அவர் இறந்துவிடவே 2019ம் வருடம் நடந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் வெற்றி பெற்றார்.
அதன்பின் 2021 தேர்தலிலும் ஆர்.டி.சேகர் வெற்றி பெற்று பெரம்பூர் தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார். 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் வெற்றி பெற்றார். எனவே இரண்டு முறை திமுக வெற்றிபெற்ற தொகுதி என்பதால் விஜய்க்கு இது டஃப் கொடுக்கும் தொகுதிதான். 9 முறை இந்த தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்றிருருப்பதால் பெரம்பூர் திமுகவின் கோட்டையாக பார்க்கப்படுகிறது..
அதேநேரம் இந்த தேர்தலில் பெரம்பலூர் தொகுதியில் அதிமுக போட்டியிடவில்லை.. அந்த தொகுதியை பாமகவுக்கு ஒதுக்கியிருக்கிறது அதிமுக.அதேநேரம் ஆர்.டி.சேகரே அந்த தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுவார் என்பதால் விஜய் கொஞ்சம் போராட வேண்டும். அதேநேரம் பெரம்பூர் தொகுதியில் சிறுபான்மையினர் அதிகம். அவர்களின் வாக்குகள் விஜய்க்கு கிடைத்தாலும் விஜய் கடுமையாக போராட வேண்டியிருக்கும் என்கிறார்கள்.