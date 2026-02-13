முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இந்த வருஷம் மட்டும்தான் சம்மரா?!.. விசில் சத்தம் பயமா இருக்கா?!. விஜய் நக்கல்!..

vijay stalin

BALA

வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (11:16 IST)
மகளிர் தொகை 1000 ரூபாய் பெற்றுவரும் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் திடீரென இன்று காலை 5 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான வீடியோவை வெளியிட்ட தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தேர்தல் வருவதால் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு மகளிர் உரிமை தொகையை முடக்க டெல்லி கூட்டமும் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அடிமை கூட்டமும் சதி செய்கிறது.

அதனால்தான் முன்பனமாகவே மூன்று மாதத்திற்கு சேர்த்து 3000 மற்றும் கோடைகால சிறப்புத் தொகையாக 2000 ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என கூறியிருந்தார். மேலும் திமுக 2.0 ஆட்சியில் ஆயிரம் என்பது 2 ஆயிரமாக உயர்த்தி தரப்படும் எனவும் அவர் கூறினார். தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், திமுக அரசு இதை செய்திருப்பது அரசியல் லாபத்திற்காகதான் என பாஜகவினரும் அதிமுகவினரும் சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

புதிதாகக் கோடைக் காலச் சிறப்புத் தொகை ரூ.2000 எனத் திடீரென அறிவித்தது எப்படி? இந்த ஆண்டு மட்டும்தான் கோடைக் காலம் வருகிறதா என்ன? வழக்கமாக மாதந்தோறும் 15ஆம் தேதி வரவு வைக்கப்படும் மகளிர் உரிமைத் தொகை, குறிப்பாக இன்று 13ஆம் தேதி வரவு வைக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்படுவது ஏன்? ..

இத்தனைக்கும் காரணம் வீதிக்கு வீதி மட்டுமில்லாமல், வீட்டுக்கு வீடு ஒலிக்கும் விசில் சத்தம்தான். குறிப்பாக, ஒட்டுமொத்த மகளிரின் விசில் சின்னத்திற்கான பேராதரவு அலையைக் கண்டு உண்டான அச்சம் மட்டுமே இதற்குக் காரணம். திமுக. தனக்குப் போட்டியாகக் கருதுவது தவெகவைத்தான் என்பதை இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தமிழகத்தின் தற்போதைய முதல்வர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் உறுதி செய்துள்ளார்.

எனவே, என்னருமைத் தாய்மார்களே, அக்கா, தங்கைகளே, உங்கள் மகன், உங்கள் அண்ணன், உங்கள் தம்பி விஜயின் அரசியல் வருகையின் தாக்கத்தால் கிடைத்த இந்தத் உரிமைத் தொகையைச் சந்தோசமாக வாங்கிக்கொள்ளுங்கள்.

நம் ஆட்சி மலர்ந்ததும், அரசியல் ஆதாயத்திற்காகச் சுயநலமாகச் செயல்படும் இவர்களைப் போலன்றி, உண்மையான அக்கறையுடன் நம் மக்களுக்கு அனைத்து வகைகளிலும் அனைத்து வழிகளிலும் நல்லது மட்டுமே செய்வோம். அது உறுதி. தி.மு.க. அரசுக்குத் தேர்தல் தோல்விக்கான திகில் ஊட்டும் அளவிற்கு விசில் ஊதும் தமிழ்நாட்டு மகளிருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி’ என அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

