யாருடன் கூட்டணி?.. வேலூர் மீட்டிங்கில் விஜய் பேசப்போவது என்ன?.. எதிர்பார்ப்பில் தவெக...

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய பின் விக்கிரவாண்டி, மதுரை, ஈரோடு,புதுச்சேரி, சேலம் ஆகிய இடங்களில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஐந்து பொதுக்கூட்டங்களிலும் தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார். அதுவும் சில நாட்களுக்கு முன்பு சேலத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய போது திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார் விஜய். திமுகவை மட்டும் அல்லாமல் அதிமுக, பாஜகவையும் விமர்சித்தார்..
இந்நிலையில்தான், பிப்ரவரி 23ம் தேதியான இன்று வேலூர் அடுத்துள்ள அகரம்சேரியில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது. இதில் 4,900 நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கியூ ஆர் கோடுடன் கூடிய அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.. அடையாள அட்டை உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே உள்ளே அனுமதி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
வேலூருக்கு விஜய் வருவதால் போலீசார் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள்.
சேலம் பொதுக்கூட்டத்தில் வெயில் தாக்கம் தாங்க முடியாமல் ஒருவர் இறந்து போனதால் போலீஸார் அறிவுரைப்படி வெயில் படாமல் இருக்க வேலூரில் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.. மேலும் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு குடிநீர், மருத்துவ வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
சென்னையில் இருந்து கார் மூலம் வேலூர் வரவிருக்கிறார் விஜய். வழக்கம் போல் பெண்கள், கர்ப்பிணிகள், வயது முதிர்ந்தவர்கள் மற்றும் உடல் நலம் சரியில்லாதவர்கள் கூட்டத்திற்கு வர வேண்டாம் என தவெக அறிவித்திருக்கிறது.. தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தவெகவுடன் எந்த அரசியல் கட்சியும் இதுவரை கூட்டணி வைக்கவில்லை. எனவே, வேலூர் கூட்டத்தில் விஜய் என்ன பேச போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அவர் ரசிகர்களிடமும், தவெக நிர்வாகிகளிடமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது..