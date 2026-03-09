சிபிஐ விசாரணையை தவிர்க்கும் விஜய்!.. டெல்லிக்கு போக மாட்டார்!.. பரபர தகவல்...

Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (13:47 IST)
Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (13:49 IST)
நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியவர் விஜய்.. கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை காண பல ஆயிரம் மக்கள் கூடிவிட்டனர். மதியம் 12.30 மணிக்கு விஜய் வருவார் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால், அவர் இரவு 7.30 மணிக்குதான் அந்த இடத்திற்கு சென்றார். விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது கூட்டத்தில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்த சம்பவத்தை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்பின் விசாரணையை துவங்கிய சிபிஐ கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளை டெல்லிக்கு நேரில் அழைத்து அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினார்கள்..
அதேபோல், விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.. எனவே, விஜய் கடந்த ஜனவரி 6ம் தேதி டெல்லி சென்று சிபிஐ விசாரணையில் கலந்துகொண்டார். அதன்பின் சில நாட்களில் மீண்டும் அவர் டெல்லி சென்று சிபிஐ அதிகாரிகள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னார்.
இந்நிலையில்தான், மார்ச் 10ம் தேதியான நாளை டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என விஜய்க்கு மீண்டும் சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறார்கள்.
இது தவெக தொண்டர்களையும், விஜய் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது.. இந்நிலையில், அரசியல் பணிகளை காரணம் காட்டி விஜய் இந்த விசாரணையில் கலந்துகொள்ளமாட்டார் எனத்தெரிகிறது.
நாளை ஆஜராகவேண்டுமென இன்று சம்மன் அனுப்பினால் எப்படி தலைவர் விஜய் கலந்துகொள்வார் என தவெக தொண்டர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.