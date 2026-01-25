முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
37 நாட்களுக்கு பின் பொதுநிகழ்ச்சியில் விஜய்!.. தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்பு...

tvk vijay

Mahendran

, ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (11:01 IST)
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறி இரண்டு வருடங்களுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டது. துவக்கத்தில் அரசியல் பணிகளில் மந்தமாக இருந்த விஜய் கடந்த சில மாதங்களாக ஓரிரு கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு பேசி வருகிறார். விக்கிரவாண்டி, மதுரை பொதுக்கூட்டத்தை அடுத்து ஈரோட்டில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் ஆவேசமாக பேசினார்.

அதன்பின் விஜயை எங்கேயும் பார்க்க முடியவில்லை.. எந்த நிகழ்ச்சியிலும் அவர் கலந்து கொள்வதில்லை.. எதைப் பற்றியும் அவர் கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. அமைதியாகவே இருக்கிறார்.. திருப்பரங்குன்ற விவகாரம், ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ், சிபிஐ விசாரணை என எது பற்றியும் அவர் எங்கேயும் வாய் திறக்கவில்லை.

செய்தியாளர்களை எப்போதும் சந்திப்பதில்லை. அரசியலில் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தையெல்லாம் கோட்டை விட்டு விஜய் இப்படி அமைதியாக இருந்தால் அரசியல்வாதியாக வெற்றி பெற முடியாது என அரசியல் விமர்சிகர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், 37 நாட்களுக்குப் பின் ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் இன்று கலந்து கொள்கிறார்.. சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தவெக செயல் வீரர் கூட்டம் இன்று மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்கிறார்..
ஜனநாயகன், சிபிஐ போன்ற பிரச்சனைகளை சந்தித்து வரும் விஜய் இந்த கூட்டத்தில் இதைப் பற்றி பேசுவாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.

