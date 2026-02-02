பழைய டப்பாவை உருட்டும் பவழ விழா பாப்பா!. திமுகவை நக்கலடித்த விஜய்!...

தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி மூன்று வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இது தொடர்பான விழா இந்த தவெக பனையூர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.. இந்த விழாவில் அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்டு பேசினார்..
அப்போது அவர் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசினார்..
விஜய்க்கு என்ன தெரியும்?.. விஜய்க்கு அரசியலில் என்ன அனுபவம் இருக்கு?.. இவர் என்ன எம்.ஜி.ஆரா?.. எம்ஜிஆருக்கு இருக்கும் அனுபவம் இவருக்கு உண்டா?.. எம்ஜிஆர் திமுகவில் 20 வருடங்கள் இருந்துவிட்டுதான் கட்சியை துவங்கினார்.. என்றெல்லாம் இவர்கள் பேசுகிறார்கள்.. ஆனால் இப்படி பேசும் இதே வாய்தான் எம்ஜிஆர் அரசியலுக்கு வந்தபோது ‘நடிகர் என்கிற கவர்ச்சியில் வந்திருக்கிறார்.. இவருக்கு அரசியல் பற்றி என்ன தெரியும்?.. அரசியல் அடிச்சுவடி தெரியாதவர்’ என்றெல்லாம் விமர்சித்தார்கள்.. இப்போது என்னையும் அப்படித்தான் விமர்சிக்கிறார்கள்..
1977ல் என்ன பேசினார்களோ அதை இப்போதும் பேசுகிறார்கள்.. காலம் எவ்வளவோ வளர்ந்து விட்டது.. எனவே உங்க டெக்னிக்கையும் கொஞ்சம் மாற்றங்கள்.. இன்னும் ஏன் பழைய டப்பாவை உருட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்?.. பவள விழா பாப்பாவுக்கு என்ன தெரியும்?... பழைய டப்பாவை உருட்டத்தானே தெரியும்..
இது என்ன சினிமாவா? என கேட்கிறார்கள். நான் சினிமாவை விட்டாலும் நீங்கள் விடவில்லை.. விஜய் வெளியே வா என்கிறார்கள் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கப்பா.. வருவாங்க.. தேர்தல் வரும்போது ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் ஒவ்வொரு விஜயும் வெளியே வருவார்.. அப்போது உங்களுக்கு ‘விஜயை ஏன்டா கூப்பிட்டோம்’ என்று புரியும்’ என்று பேசியிருக்கிறார்..