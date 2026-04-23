webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஓட்டு போட போனா பஸ் இல்ல!.. தவிக்கும் இளைஞர்கள்!.. கோபப்பட்ட விஜய்!....

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (10:43 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (10:49 IST)
தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் இன்று சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. காலை ஏழு மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. சுமார் 7 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் பொதுமக்கள் வாக்களிக்கவிருக்கிறார்கள்.

4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்கள். இன்று காலை 7 மணி முதலே பொதுமக்களும், அரசியல் தலைவர்களும், சினிமா பிரபலங்களும் ஆர்வமாக வாக்களித்து வருகிறார்கள். இந்த தேர்தலை பொருத்தவரை நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏனெனில் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் வேண்டாம் என விரும்பும் இளைஞர்கள் தவெகவுக்கு வாக்களிப்பார்கள் என பரவலாக நம்பப்படுகிறது..

ஒருபக்கம்,  சென்னையிலிருந்து ஓட்டு போடுவதற்காக நேற்று இரவு தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல கிளாம்பக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்ற பலருக்கும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஏனெனில் அங்கு பேருந்து வசதிகள் செய்யப்படவில்லை. இதையடுத்து அவர்கள் அங்கிருந்த போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளிடம், ஓட்டுனர்களிடமும் வாக்குவாதம் செய்தனர்.. போராட்டமும் செய்தார்கள்.

இந்நிலையில்தான், தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்.. அதில் ‘வாக்களிப்பதற்காக சொந்த ஊர் செல்லும் என்று ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பேருந்து வசதி இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள்.. பேருந்து நிலையங்களில் காத்திருக்கும் மக்களுக்கு உடனே பேருந்து வசதி செய்து தர வேண்டும்.. பாதிக்கப்படும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் 8 மணி வரை வாக்குப்பதிவை நீட்டிக்க வேண்டும்’ எனவும் அவர் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.

