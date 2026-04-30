ஜெயிச்சவுடனே பனையூர் வந்துருங்க!. வேற எங்கயும் போக கூடாது!. விஜய் அறிவுறுத்தல்!..

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:26 IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:28 IST)
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு துவங்கி அரசியல் களத்தில் களமாட துவங்கினார். அடிப்படையில் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருந்ததால் அவருக்கு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் உண்டு. அதை நம்பித்தான் விஜய் அரசியல் கட்சியும் ஆரம்பித்துள்ளார்.
விஜய்க்கு ரசிகர்களும், பொதுமக்களும், பெண்களும் கொடுக்கும் ஆதரவை பார்த்த போது விஜய் கண்டிப்பாக தமிழக அரசியலில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என அரசியல் விமர்சகர்கள் பேச துவங்கினார்கள். ரோட் ஷோ, பிரச்சாரம், பொதுக்கூட்டம் என விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவரை பார்ப்பதற்காக சாலையில் பொதுமக்களும், தவெக தொண்டர்களும், விஜய் ரசிகர்களும், பெண்களும் அதிக அளவில் காத்திருக்கிறார்கள்.
ஆனால், இதுபற்றி விமர்சிக்கும் அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகள் நடிகர் யார் வந்தாலும் கூட்டம் கூடும். ஆனால் அதெல்லாம் வாக்காக மாறாது என்று தொடர்ந்து சொல்லி வந்தார்கள். இந்நிலையில்தான், நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்டது. எப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த முறை 85. 15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது.
அதோடு நேற்று வெளியான தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பில் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என பல கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்லியது. இரண்டு கருத்து கணிப்புகள் அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும் என சொன்னது. ஒரே ஒரு கருத்துக்கணிப்பு மட்டும் தவெக ஆட்சி அமைக்கும் என சொன்னது. ஆனால் விஜயோ இது எந்த கருத்து கணக்கையும் தலையில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. கருத்துக்கணிப்பை புறம் தள்ளிவிட்டு களப்பணி ஆற்றுங்கள் என கழக நிர்வாகிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஒருபக்கம் இன்று தவெக சார்பில் போட்டிட்ட அனைத்து வேட்பாளர்களிடமும் அவர் காணொளி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது ‘தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் நேராக பனையூருக்கு வந்து விடுங்கள்.. வேறு எங்கும் செல்ல வேண்டாம்’ என அவர் கூறியதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. வருகிற மே 4ம் தேதி தமிழக சட்டசபைக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.