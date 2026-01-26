விஜய்யின் தவெக, உபயோகம் இல்லாத ஆறாவது விரல்: ராஜேந்திர பாலாஜி

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, தமிழக அரசியலின் எதிர்காலம் குறித்து மிகவும் காட்டமான கருத்துகளை முன்வைத்துள்ளார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பது உறுதி என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
திமுகவின் கடந்த கால தோல்விகளை சுட்டிக்காட்டிய அவர், ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் டெபாசிட் இழந்த திமுகவே இன்று ஆட்சி செய்யும்போது, 32 ஆண்டுகள் தமிழகத்தை ஆண்ட அதிமுக மீண்டும் அதிகாரத்திற்கு வருவது எளிதான ஒன்று என்றார்.
நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் குறித்துப் பேசிய ராஜேந்திர பாலாஜி, "உழைக்கும் மனிதனுக்கு ஐந்து விரல்களே போதும், ஆறாவது விரல் தேவையில்லை. தமிழக அரசியலில் விஜய் ஒரு ஆறாவது விரல் போன்றவர்" என்று விமர்சித்தார்.