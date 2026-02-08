விஜய் கட்சி 200 தொகுதிகளில் ஜெயிக்கும்.. அல்லது பூஜ்யம் ஆகும்.. ஒரு வித்தியாசமான கணிப்பு..!

தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' ஏற்படுத்தப்போகும் தாக்கம் குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
தற்போதுள்ள அரசியல் சூழலில், தவெக-வின் வெற்றி என்பது 'மிகப்பெரிய வெற்றி' அல்லது 'முழுமையான தோல்வி' என இரண்டில் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் ஒரு வித்தியாசமான கணிப்பை முன்வைக்கின்றனர்.
மக்களிடம் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான அதிருப்தி மற்றும் மாற்றத்தை விரும்பும் இளைஞர்களின் வாக்குகள் விஜய்க்கு சாதகமாகத் திரும்பினால், அவர் 200 தொகுதிகள் வரை கைப்பற்றி ஆச்சரியமான ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர வாய்ப்புள்ளது.
அதே சமயம், வாக்குகள் சிதறடிக்கப்பட்டு அல்லது பலமான கூட்டணிகள் அமையாத பட்சத்தில், தவெக ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெற முடியாமல் 'பூஜ்யம்' ஆகும் சூழலும் ஏற்படலாம். இந்த All or Nothing என்ற நிலைப்பாடு தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் கூட்டணி கணக்குகளே இந்த மர்மத்திற்கு விடை சொல்லும்.