முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் கட்சி 200 தொகுதிகளில் ஜெயிக்கும்.. அல்லது பூஜ்யம் ஆகும்.. ஒரு வித்தியாசமான கணிப்பு..!

Advertiesment
vijay

Siva

, ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026 (14:25 IST)
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' ஏற்படுத்தப்போகும் தாக்கம் குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. 
 
தற்போதுள்ள அரசியல் சூழலில், தவெக-வின் வெற்றி என்பது 'மிகப்பெரிய வெற்றி' அல்லது 'முழுமையான தோல்வி' என இரண்டில் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் ஒரு வித்தியாசமான கணிப்பை முன்வைக்கின்றனர்.
 
மக்களிடம் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான அதிருப்தி மற்றும் மாற்றத்தை விரும்பும் இளைஞர்களின் வாக்குகள் விஜய்க்கு சாதகமாகத் திரும்பினால், அவர் 200 தொகுதிகள் வரை கைப்பற்றி ஆச்சரியமான ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர வாய்ப்புள்ளது. 
 
அதே சமயம், வாக்குகள் சிதறடிக்கப்பட்டு அல்லது பலமான கூட்டணிகள் அமையாத பட்சத்தில், தவெக ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெற முடியாமல் 'பூஜ்யம்' ஆகும் சூழலும் ஏற்படலாம். இந்த All or Nothing என்ற நிலைப்பாடு தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் கூட்டணி கணக்குகளே இந்த மர்மத்திற்கு விடை சொல்லும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நீட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு: விண்ணப்பம் எப்போது முதல் கிடைக்கும்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos