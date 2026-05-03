தவெக தேர்தலில் வெற்று பெறுமா? முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கருத்து..!

ராஜேந்திர பாலாஜி
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 03 May 2026 (12:39 IST) Updated Date: Sun, 03 May 2026 (12:41 IST)
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெறும் அளவுக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். 
 
விருதுநகர் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தற்போது வெளியாகியுள்ள தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் அனைத்தும் ஆளுங்கட்சியினரால் திணிக்கப்பட்டவை என்று குற்றம் சாட்டினார். 
 
இந்த கணிப்புகளைப் பொய்யாக்கி, அதிமுக அமோக வெற்றி பெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதல்வராக பொறுப்பேற்பார் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
தவெக இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு சிறிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அது தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு போதாது என்றும், அதிமுகவே முதலிடத்தை பிடிக்கும், திமுக இரண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். 
 
கடந்த 2016 தேர்தலின் போது, கிட்டத்தட்ட அனைத்து கணிப்புகளும் திமுக வெற்றி பெறும் என்றே கூறின; ஆனால் ஜெயலலிதா தலைமையில் அதிமுக 135 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்ததை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
வடநாட்டிலிருந்தோ அல்லது வெளியிலிருந்தோ எடுக்கப்படும் இத்தகைய கணிப்புகள் வாக்காளர்களின் உண்மையான மனநிலையை பிரதிபலிக்காது என்றும், அதிமுகவின் வெற்றி உறுதியானது என்றும் ராஜேந்திர பாலாஜி திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

