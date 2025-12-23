விஜய் காரை திடீரென மறித்த பெண்ணை சமாதானப்படுத்திய நிர்வாகிகள். என்ன நடந்தது?

சென்னை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. கட்சித் தலைவர் விஜய்யின் காரை மறித்து அக்கட்சியின் பெண் நிர்வாகி ஒருவர் தனது ஆதரவாளர்களுடன் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாவட்ட செயலாளர்கள் பட்டியல் தற்போது மாவட்ட வாரியாக வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. இதில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த அஜிதா ஆக்னல் என்ற பெண் நிர்வாகிக்கு பதவி வழங்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த அவர், இன்று மதியம் 1 மணியளவில் பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்த விஜய்யின் காரை மறித்து தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார்.
பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல்துறையினர் உடனடியாக போராட்டக்காரர்களை அப்புறப்படுத்தியதை தொடர்ந்து, விஜய் காரில் அலுவலகத்திற்குள் சென்றார். பின்னர், அதிருப்தியில் இருந்த அஜிதாவிடம் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானப்படுத்தியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கட்சி பதவி வழங்கப்படாததற்காக தலைவரின் காரையே மறித்துத் தொண்டர்கள் போராட்டம் நடத்தியது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.