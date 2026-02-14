முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு.. திடீரென வந்த முக்கிய அறிவிப்பு..!

vijay

Siva

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (12:52 IST)
தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு தற்போது வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் நிலையில் இன்றுடன் விருப்ப மனு வாங்குவதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது அது பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப இந்த கால நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இது குறித்து புஸ்ஸி ஆனந்த் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவதுள்:
 
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் வேட்பாளராகப் போட்டியிட விரும்பும் கழகத் தோழர்கள் தங்களுக்கான விருப்ப மனுவைப் பெறுவதற்கும் அதனைச் சமர்ப்பிப்பதற்குமான கடைசித் தேதி இன்று (14.02.2026) என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
 
இந்நிலையில், கழகத்தின் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் காரணமாக, வழங்கப்பட்ட கால அவகாசத்திற்குள் பெரும்பாலான கழகத் தோழர்களால் விருப்ப மனுவைச் சமர்ப்பிக்க முடியாமல் போனதாகத் தெரிவித்து வருகின்றனர். எனவே தோழர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, விருப்ப மனுவைப் பூர்த்தி செய்து அளிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படுகிறது. 
 
அதன்படி, வரும் 20ஆம் தேதி (20.02.2026) வரை கழகத் தோழர்கள் தங்களது விருப்ப மனுவைத் தலைமை நிலையச் செயலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம். விருப்ப மனுக்களைச் சமர்ப்பிக்க அதுவே கடைசி நாள் ஆகும். கழகத் தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலின் பேரில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது.
 
