தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஜெயிக்காது.. ஆனால் திமுகவை தோற்கடித்துவிடும்: அரசியல் விமர்சகர்கள்

தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் கைகோர்த்தால், அது தேர்தல் முடிவுகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர்.
இந்த கூட்டணி தனித்து போட்டியிட்டு ஆட்சி அமைக்கும் அளவுக்கு வெற்றி பெறாவிட்டாலும், ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை நிச்சயம் தடுத்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, திமுகவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியான சிறுபான்மையினர் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகள் தவெக பக்கம் திரும்புவது திமுகவுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும்.
காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி தவெக-வுடன் இணைந்தால், திமுகவின் வாக்கு சதவீதம் கணிசமாக குறையும். இதனால் பல தொகுதிகளில் மிகக்குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக தோல்வியை தழுவ நேரிடும்.
ராகுல் காந்தியின் செல்வாக்கும், விஜய்யின் மக்கள் பலமும் இணைந்தால் அது திமுகவுக்கு எதிரான ஒரு வலுவான மாற்றாக அமையும். எனினும், வாக்குகள் சிதறுவது மறைமுகமாக அதிமுக கூட்டணிக்கு சாதகமாக முடிய அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.