தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. தவெக முதலிடம்!.. இரண்டாம் இடத்திற்கு போன திமுக...

Publish Date: Mon, 04 May 2026 (09:10 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (09:13 IST)
தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கான சட்டசபை தேர்தல் கடந்த 14ம் தேதி நடைபெற்றது இந்த வாக்குப்பதிவில் 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் பதிவானது.  இதுவே ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்டது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்க்றி கழகம் ஒரு புதிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஏனெனில் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் மத்தியில் அவருக்கு பெரிய ஆதரவு இருந்தது..

எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் விஜய் 233 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட்டார். இந்நிலையில், ஏப்ரல் 4ம் தேதியான இன்று காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி துவங்கிது. அதில், திமுக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தற்போதுள்ள நிலவரப்படி 97 தொகுதிகளில் 38 தொகுதிகளில் தவெகவும், 30 தொகுதிகளில் அதிமுகவும்,28 தொகுதிகளில் திமுகவும், ஒரு தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியும் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

கடந்த பல வருடங்களாகவே தபால் வாக்குகளை திமுக மட்டுமே முதலிடத்தில் இருந்தது. ஆனால் இந்த முறை தவெக முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது. திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது. விஜயின் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இதை பார்க்கலாம். அதேநேரம், 234 தொகுதிகளுக்குமான தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட பின்னரே முழு விபரம் தெரியவரும்.


