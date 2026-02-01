முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழ்க்கடவுள் முருகப் பெருமானை போற்றி வணங்கும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள்.. விஜய்யின் தைப்பூச நல்வாழ்த்துக்கள்..!

vijay

Siva

, ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (10:44 IST)
இன்று தைப்பூச விழாவையொட்டி தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
 
இதுகுறித்து தவெக தலைவர் விஜய் தன்னுடைய எக்ஸ் தளப் பதிவில், ”தமிழ்க் கடவுள் முருகப் பெருமானைப் போற்றி வணங்கும், உலகெங்கும் வாழும் தமிழ்ச் சொந்தங்கள் அனைவர் இல்லங்களிலும் வளம், மகிழ்ச்சி, வெற்றி ஆகியவை நிலைக்கட்டும்.இனிய தைப்பூசத் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.  இந்த பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 
இன்று தைப்பூச திருநாளையொட்டி முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வரும் நிலையில் விஜய்யின் வாழ்த்து வெளியாகியுள்ளது.
 
இந்நிலையில் அறுபடை வீடுகளான திருப்பரங்குன்றம், பழனி, திருத்தணி, சுவாமி மலை, திருச்செந்தூர், பழமுதிர்சோலை உள்ளிட்ட கோயில்களில்  தைப்பூச திருநாளையொட்டி அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் பொதுமக்களும் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

