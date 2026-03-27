தவெக வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் ஒத்திவைப்பு.. தவெகவில் என்னதான் நடக்குது?...

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






vijay
BY: BALA
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (10:59 IST) Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (11:02 IST)
நடக்கவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. விஜய் அடிப்படையில் ஒரு பிரபலமான நடிகர் என்பதாலும் இளைஞர் கூட்டம் அவருக்கு ஆதரவாக இருப்பதாலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கணிசமான ஓட்டுக்களை வாங்கும் என கணிக்கப்படுகிறது.குறிப்பாக திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை விஜய் வாங்குவார் என கணிக்கப்படுகிறது. ஒருபக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை தவெக எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்து போட்டியிடவுள்ளது.

இந்நிலையில்தான், தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதி ஒன்றில் தவெக வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்திற்கு இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.. இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் விஜய் 234 தொகுதியின் வேட்பாளர்களையும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.

ஆனால், திடீரென இந்த கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தை நடத்தை தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. எனவே, வருகிற 29ம் தேதி இந்த கூட்டத்தை நடத்த அனுமதி கேட்டு தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக மனு கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி இல்லை என சொல்வதில் உண்மையில்லை என்கிறார்கள் விவரம் அறிந்தவர்கள். இன்னும் 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. தேர்தலுக்கு செலவு செய்ய முடியாத நிலையில் பலரும் பின்வாங்கும் முடிவில் இருக்கிறார்களாம்.. ஒருபக்கம் திமுக இன்று அல்லது நாளை தங்களின் வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிடும்.. அதில் சீட் கிடைக்காதவர்கள் தவெகவுக்கு வந்து சீட் கேட்பார்கள் எனவும் தவெக காத்திருப்பதாகவும் ஒரு செய்தி ஓடுகிறது.

