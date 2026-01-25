முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய் முன் தவெக நிர்வாகி கூறிய குட்டி ஸ்டோரி.. என்ன ஒரு அர்த்தமுள்ள விஷயம்..!

TVK Functionary Speech

Siva

, ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (17:56 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் நிர்வாகி ஒருவர் ஆற்றிய உரை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 
 
கட்சித் தலைவர் விஜய் முன்னிலையிலேயே அவருக்கு ஒரு சுவாரசியமான 'குட்டி ஸ்டோரி' சொல்லி, தொண்டர்களுக்கு அரசியல் பாடமெடுத்தார் அந்த நிர்வாகி. ஒரு ராஜாவை குணப்படுத்த தேவையான அதிசய புறாவின் முட்டை ஓட்டை எடுக்க சென்ற நபர், தலைமை என்ன கேட்டது என்பதை சரியாக புரிந்துகொள்ளாமல், முழு முட்டையையும் கொண்டு வர போராடி அலைக்கழிக்கப்பட்ட கதையைக் கூறினார்.
 
இந்த கதையின் மூலம் அவர் சொல்ல வந்த செய்தி மிக தெளிவானது: "தலைமை என்ன சொல்கிறதோ அதை அப்படியே புரிந்துகொண்டு செயல்படுங்கள்." நிர்வாகிகள் தங்களுக்குள் இருக்கும் தனித்தனி சிந்தனைகளையும் கருத்து வேறுபாடுகளையும் களைந்து, மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் தலைமை கழகத்தின் கட்டளைகளை உட்பொருள் அறிந்து நிறைவேற்றினால் வெற்றி எளிது என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
உரையின் இறுதியில், "ஊதுன வேகத்துல சூரியன் அணையும்... ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் எங்க பக்கம் இணையும்!" மற்றும் "கோட்டைக்குக் குதிரை வேணாம், மக்களோட மனசு போதும்" போன்ற அதிரடி பஞ்ச் வசனங்களால் அரங்கை அதிரச் செய்தார். விஜய்க்கே பாடம் சொன்ன அந்த நிர்வாகியின் துணிச்சலையும், அதை ரசித்துக் கேட்ட விஜய்யின் எளிமையையும் தொண்டர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

