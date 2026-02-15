முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சுராஜ் இறப்புக்கு நிவாரணம்!.. தவெக கொடுத்த வாக்குறுதி!..

sooraj

Mahendran

, ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (16:15 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். இந்த கூட்டத்திற்கு காவல்துறையினர் பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார்கள். குறிப்பாக 5000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி. அதுவும் அனுமதி சீட்டுடன் மட்டுமே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவித்தனர். அதன்படியே பலரும் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

அந்த கூட்டம் மதியம் 12 மணி முதல் 3 மணி வரை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது/ எனவே 12 மணி முதலே பலரும் வெளியில் காத்திருந்தனர். விஜய் 12.30 மணிக்கு மேல்தான் அன்கு வந்தார். விஜய் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுராஜ் என்பவர் வெயில் கொடுமை தாங்க முடியாமல் மயங்கி விழுந்தார். உடனடியாக அவருக்கு முதல் உதவி செய்யப்பட்டு மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்..

அதன்பின் அவரின் உடல் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டது. இன்று காலை அவரின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. அப்போது ‘எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல தவெகவினர் யாரும் வரவில்லை. சுராஜின் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி  செய்தால் மட்டுமே அவரின் உடலை வாங்குவோம்’ என சுராஜின் உறவினர்கள் சிலர் போர்க்கொடி தூக்கினார்கள்.

அதன்பின் தவெக நிர்வாகிகளை வரவழைத்து போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் சுராஜின் குடும்பத்துக்கு 5லட்சம் நிதி உதவியும், அவரின் குழந்தைகளின் கல்வி செலவையும் ஏற்பதாக தாவெக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்ட சுராஜின் உறவினர்கள் அவரின் உடலை வாங்கிக் கொண்டு சென்றனர்.

