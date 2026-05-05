தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க அன்புமணி சம்மதமா? அமைச்சர் ஆகிறாரா செளமியா அன்புமணி?

Publish Date: Tue, 05 May 2026 (08:23 IST)
Updated Date: Tue, 05 May 2026 (08:21 IST)
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு புதிய அரசியல் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சியை அமைக்க கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்நோக்கியுள்ளது.
இந்த சூழலில், அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் போட்டியிட்டு 4 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள பாமக, தவெக-வுக்கு ஆதரவு அளிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, தர்மபுரி தொகுதியில் சுமார் 19,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ள சௌமியா அன்புமணி, தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் நிலவுகிறது.
ஒருவேளை பாமக ஆதரவு அளிக்கும் பட்சத்தில், தமிழக வரலாற்றின் முதல் கூட்டணி அமைச்சரவையில் சௌமியா அன்புமணியின் பெயர் முன்னிலையில் இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. அன்புமணி ராமதாஸின் இந்த அரசியல் நகர்வு, மாநிலத்தில் ஒரு நிலையான ஆட்சியை வழங்கவும், திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்கவும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், தவெக-வின் ஆட்சி அமைக்கும் வியூகங்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் நிபந்தனைகளை பொறுத்தே இறுதி முடிவுகள் அமையும்.