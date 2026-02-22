முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய் இந்த தொகுதியில் தான் போட்டியிடுகிறாரா? திடீரென தவெகவினர் போட்ட தீர்மானம்..!

vijay

Siva

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (16:45 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், பெரம்பூரில் இன்று அக்கட்சியின் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் மிக எழுச்சியாக நடைபெற்றது. 
 
இக்கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட செயலாளர் சிவா, கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் இத்தொகுதியில் 44,000 உறுப்பினர்களை இணைத்துள்ளதாகவும், பெரம்பூர் இனி விஜய்யின் கோட்டை என்றும் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார். 
 
சமீபத்தில் தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அதிமுக பிரமுகர் வி.எஸ். பாபு பேசுகையில், "தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வரை உருவாக்கப்போகும் தொகுதி பெரம்பூர் தான்" என்று அதிரடியாக குறிப்பிட்டார். 
 
ஒரு சாதாரண ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கும் தவெகவில் உரிய அங்கீகாரம் கிடைப்பதாக அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார். தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், திமுக மற்றும் அதிமுகவின் உத்திகளை முறியடிக்க தாம் தயாராக இருப்பதாகவும் நிர்வாகிகள் சவால் விடுத்தனர். 
 
இந்த திடீர் அரசியல் நகர்வுகள் பெரம்பூர் பகுதியில் தவெக தொண்டர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

