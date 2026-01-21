முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அமமுகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?.. தேர்தலிலிருந்து விலகும் டிடிவி தினகரன்?...

ttv

Mahendran

, புதன், 21 ஜனவரி 2026 (22:29 IST)
எப்போது கட்சி மற்றும் ஆட்சி என இரண்டையும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கைப்பற்றினாரோ அப்போது முதலே சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் கட்சிக்குள் வராமல் பார்த்துக் கொண்டார் பழனிச்சாமி. இது சசிகலா, டிடிவி தினகரனை கோபப்படுத்தியது. எடப்பாடி செய்வது துரோகம்.. அம்மாவின் ஆன்மா கூட அவரை மன்னிக்காது என்றெல்லாம் அவர்கள் தொடர்ந்து பேசி வந்தார்கள். மேலும் கூட்டணி என்று வரும்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கும் கூட்டணிக்கு செல்வதை விட நான் தூக்கில் தொங்குவேன் என்று சொன்னார் டிடிவி தினகரன்.. ஒரு பக்கம் டிடிவி தினகரனை 420  என விமர்சித்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

ஆனால் இன்று ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன் இணைந்திருக்கிறார். பாஜக நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறார் டிடிவி தினகரன். எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக ஏற்க மாட்டோம் என்று சொல்லிதான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் டிடிவி தினகரன். ஆனால் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் 8 சட்டசபை தொகுதிகளையும் ஒரு ராஜய் சபா சீட்டையும் டிடிவி தினகரன் கேட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதை பார்க்கும்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் எந்த தொகுதியிலும் போட்டியிட மாட்டார் எனத் தெரிகிறது. எனவே அவரின் குறி ராஜ்ய சபாதான் என சொல்கிறார்கள். எனவே இனிமேல் டிடிவி தினகரன் டெல்லி அரசியலில் ஈடுபடுவார் என தெரிகிறது. ஒருபக்கம், டிடிவி தினகரன் 8 தொகுதிகளை கேட்டாலும் பாஜக அவருக்கு 6 தொகுதிகளை கொடுக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

