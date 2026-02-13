முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரூ.5,000 மட்டுமல்ல, ரூ.50,000 கொடுத்தாலும் வரும் தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடைவது உறுதி: டிடிவி தினகரன்

டிடிவி தினகரன்

Siva

வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ரூ.5,000 உரிமைத்தொகை குறித்து அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். 
 
பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வரையிலான மாதத்தொகை மற்றும் கோடைக்கால சிறப்பு தொகை என மொத்தம் ரூ.5,000 -த்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இதற்கு பதிலளித்த தினகரன், ரூ.5,000 மட்டுமல்ல, ரூ.50,000 கொடுத்தாலும் வரும் தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடைவது உறுதி" என தெரிவித்துள்ளார்.
 
திமுக அரசு தோல்வி பயத்தினால் இதுபோன்ற அவசர அறிவிப்புகளை வெளியிடுவதாகவும், தேர்தலை மனதில் வைத்து பணத்தை கொடுத்து வாக்குகளை வாங்க துடிப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். 
 
2021-ல் அனைத்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் உரிமைத் தொகை வழங்குவதாக கூறிவிட்டு, பின்னர் நிபந்தனைகள் மூலம் பலரை ஏமாற்றியதை மக்கள் மறக்க மாட்டார்கள் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு அஞ்சி, மக்களின் அதிருப்தியைச் சமாளிக்கவே இந்த நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார். இறுதியில், தமிழக மக்கள் திமுகவிற்குப் பெரிய தோல்வியைப் பரிசாக வழங்க காத்திருப்பதாக அவர் ஆணித்தரமாகத் தெரிவித்தார்.
 
