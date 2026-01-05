ஆட்சி பங்கு தரும் கூட்டணியில் இணைவோம்: டிடிவி தினகரன்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தனது அதிரடி நிலைப்பாட்டைத் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற கட்சி ஆலோசனை கூட்டத்தில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். "ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு தரும் கூட்டணிக்குத்தான் நாங்கள் செல்வோம்" என்று அவர் முழங்கியிருப்பது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வரும் தேர்தலில் அமமுக தனித்து நிற்காமல், ஒரு வலுவான கூட்டணியின் அங்கமாக இருக்கும். ஆனால், அந்த கூட்டணி ஆட்சிக்கு வரும்போது அமைச்சரவையில் அமமுகவிற்கு இடமளிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை அவர் முன்னிறுத்தியுள்ளார்.
2026-ல் அமமுக யாரை கைகாட்டுகிறதோ அவர்தான் முதலமைச்சர்" என்று குறிப்பிட்ட அவர், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக-வுடன் கூட்டணி இல்லை என்பதையும் மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
சமீபத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், "ஆட்சியில் பங்கு" என்ற கொள்கையை அறிவித்திருந்தார். இதற்கு பொருந்தும் வகையில் தினகரன் பேசியிருப்பது, அவர் விஜய் தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைய அதிக வாய்ப்புள்ளதை காட்டுகிறது.