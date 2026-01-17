முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என்.டி.ஏ கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன்.. 10 தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதி?

Advertiesment
டிடிவி தினகரன்

Siva

, சனி, 17 ஜனவரி 2026 (14:59 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணிக் கணக்குகள் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்படைந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையவுள்ளதாகவும், இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சமீபத்தில் டெல்லியில் அமித்ஷா உள்ளிட்ட பாஜக மேலிட தலைவர்களை சந்தித்த தினகரன், தனது கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
அமமுக தரப்பில் 2026 தேர்தலில் போட்டியிட 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவி கேட்கப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் 2 இடங்களில் போட்டியிட்ட தினகரன், இம்முறை சட்டமன்றத்தில் கௌரவமான எண்ணிக்கையில் இடங்களைப் பெற நிபந்தனையாக வைத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் டிடிவி தினகரன் இடையே நிலவும் மோதல் போக்கினால், இவர்கள் இருவரும் ஒரே கூட்டணியில் நீடிப்பார்களா என்ற கேள்வி எழுந்தது. ஆனால், திமுக எதிர்ப்பு என்ற ஒற்றை புள்ளியில் இவர்களை இணைக்க பாஜக முயற்சி செய்து வருகிறது. சமீபத்தில் வெளியான சில சுவரொட்டிகளில் மோடி, ஈபிஎஸ் மற்றும் தினகரன் படங்கள் இடம்பெற்றிருப்பது இந்த மெகா கூட்டணியை உறுதிப்படுத்துவது போல் உள்ளது.  
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய குஜராத் மாணவர்கள்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos