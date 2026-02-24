164 ரயில் சேவைகள் 115-ஆக குறைப்பு.. எழும்பூர் ரயில் நிலைய மாற்றத்தால் பயணிகள் அதிருப்தி..!

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் 10 மற்றும் 11-வது நடைமேடைகளில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு இடையிலான ரயில் சேவைகளில் ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி வரை முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
வழக்கமான 164 ரயில் சேவைகள் 115-ஆக குறைக்கப்பட்ட நிலையில், பயணிகளின் வசதிக்காக 26 கூடுதல் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இந்த ரயில்கள் எழும்பூர் - செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் சேத்துப்பட்டு, நுங்கம்பாக்கம் மற்றும் கோடம்பாக்கத்தில் நிற்காது. கடற்கரை - தாம்பரம் இடையிலான ஏசி மின்சார ரயில்கள் சாதாரண நேரங்களில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன;
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த சேவை முழுமையாக இருக்காது. அதேநேரம், கும்மிடிப்பூண்டி - தாம்பரம் ரயில்கள் செங்கல்பட்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன. விரைவு மின்சார ரயில்கள் பயணிகளின் நலன் கருதி பரங்கிமலையில் நின்று செல்லும் எனத் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.