ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் சாமி கும்பிட்டுவிட்டு குடும்பமே தற்கொலை.. கடிதத்தில் இருந்த அதிர்ச்சி காரணம்..!

ஸ்ரீரங்கம் தற்கொலை

Mahendran

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (14:52 IST)
திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் தங்கும் விடுதியில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாற்றை சேர்ந்த சாமிநாதன், அவரது மனைவி மற்றும் இரண்டு மகள்கள் கடந்த டிசம்பர் 10 முதல் இங்கு தங்கியிருந்தனர். பல நாட்களாக அறை திறக்கப்படாத நிலையில், துர்நாற்றம் வீசியதை அடுத்து கதவை உடைத்து பார்த்தபோது அவர்கள் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டனர்.
 
காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், அவர்களது மகள்கள் இருவரும் மனவளர்ச்சி குன்றியவர்கள் என்பது தெரியவந்தது. "தங்களுக்கு பிறகு மாற்றுத்திறனாளி பிள்ளைகளை யார் கவனிப்பார்கள்?" என்ற அச்சமும் விரக்தியுமே இந்த விபரீத முடிவுக்கு காரணம் என அவர்கள் எழுதிய கடிதம் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. 
 
இந்த சம்பவம் மாற்றுத்திறனாளி பிள்ளைகளை கொண்ட முதிய பெற்றோர்களின் சமூக பாதுகாப்பற்ற நிலையை வெளிச்சமிட்டு காட்டியுள்ளது. உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டு, போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran
 

