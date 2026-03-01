2 வயது குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்ற திமுக நிர்வாகி கைது! கிருஷ்ணகிரியில் பயங்கரம்:

Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (08:30 IST)
Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (08:32 IST)
தமிழகத்தின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நடந்த ஒரு கொடூரமான சம்பவம் மாநிலத்தையே அதிரவைத்துள்ளது. தனது கள்ளக்காதலியின் இரண்டரை வயது பெண் குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த புகாரில், 40 வயதான திமுக நிர்வாகி பெரியநாயகம் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
குழந்தையின் தாய் பிரின்சி, தனது கணவர் சூர்யாவை விட்டுப் பிரிந்து பெரியநாயகத்துடன் வசித்து வந்துள்ளார். கடந்த பிப்ரவரி 11-ம் தேதி, குழந்தை வலிப்பு ஏற்பட்டு மயக்கமடைந்ததாக கூறி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது, ஆனால் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
குழந்தையின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாகத் தந்தை சூர்யா அளித்த புகாரின் பேரில் நடத்தப்பட்ட பிரேதப் பரிசோதனையில், குழந்தை கொடூரமான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து பெரியநாயகம் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க தவறிய இந்த அரசுக்கு தார்மீக உரிமை இல்லை" என்று எதிர்க்கட்சியான அதிமுக கடுமையாக சாடியுள்ளது. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதையே இது காட்டுவதாகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.