சென்னையில் கொல்லப்பட்ட பீகார் பெண்ணின் உடல்.. 3 நாட்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடிப்பு..!

சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த கணவன், மனைவி மற்றும் அவர்களின் இரண்டு வயது குழந்தை கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ளது. இந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய அதே மாநிலத்தை சேர்ந்த 5 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், காணாமல் போன பெண்ணின் உடலை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது.
ஜனவரி 24-ஆம் தேதி நடந்த இந்த பயங்கர குற்றத்திற்குப் பிறகு, சுமார் மூன்று நாட்களாக நீடித்த தீவிர தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு, சென்னையின் பெருங்குடி குப்பைக் கிடங்கில் அந்தப் பெண்ணின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
இந்த பணியில் 50 காவலர்கள் மற்றும் 25 மாநகராட்சி ஊழியர்கள் என மொத்தம் 75 பேர் ஈடுபட்டு, டன் கணக்கிலான குப்பைகளை அகற்றி உடலை மீட்டனர். கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் ஒரே மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களால் திட்டமிட்டு கொல்லப்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
உடல் தற்போது மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த கொலையின் பின்னணி மற்றும் குற்றவாளிகளின் நோக்கம் குறித்து அடுத்தகட்ட விசாரணையை காவல்துறையினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.