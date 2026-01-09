முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மெரினா கடற்கரையில் குளித்தபோது விபரீதம்.. கடலில் காணாமல் போன ஸ்கிப்பிங் பயிற்சியாளர்..!

மெரினா கடற்கரை விபத்து

Siva

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (08:52 IST)
சென்னை மெரினா கடற்கரையில் குளித்தபோது, டெல்லியை சேர்ந்த ஸ்கிப்பிங் பயிற்சியாளர் கடலில் மூழ்கி மாயமான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
டெல்லியில் இருந்து சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக, தனது மாணவர்களுடன் அவர் சென்னைக்கு வந்திருந்தார். போட்டிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிந்த நிலையில், மாணவர்களின் விருப்பத்திற்காக அவர்களை மெரினா கடற்கரைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார்.
 
அங்கு மாணவர்களுடன் கடலில் இறங்கிக் குளித்து கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக எழுந்த ராட்சத அலையில் சிக்கி அவர் கடலுக்குள் இழுத்துச்செல்லப்பட்டார். பதற்றமடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் அங்கிருந்தவர்கள் அளித்த தகவலின் பேரில், மெரினா போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து வந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
 
கடலோர பாதுகாப்பு குழுமத்தினர் உதவியுடன் மாயமான பயிற்சியாளரை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. சுற்றுலா பயணிகள் கடலின் சீற்றத்தை உணர்ந்து பாதுகாப்பான இடங்களில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என போலீசார் மீண்டும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
