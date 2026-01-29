கமல்ஹாசன் கட்சியின் டார்ச் லைட் சின்னத்திற்கு திடீர் சிக்கல்.. என்ன காரணம்?

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மையம் கட்சிக்கு ஒரு புதிய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, ஒரு கட்சி தனது நிரந்தர சின்னத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றால், குறைந்தபட்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளில் போட்டியிட வேண்டும்.
மக்கள் நீதி மையம் கடந்த காலங்களில் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவதாக கோரியே 'டார்ச் லைட்' சின்னத்தை பெற்றது. ஆனால், தற்போது திமுக கூட்டணியில் ஒற்றை இலக்கத் தொகுதிகளே ஒதுக்கப்படும் பட்சத்தில், டார்ச் லைட் சின்னத்தை பயன்படுத்துவதில் சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் எழ வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைப்படி, குறைந்தபட்சம் 12 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டால் மட்டுமே பொதுச்சின்னம் ஒதுக்கப்படும் என்ற சூழல் நிலவுகிறது. ஒருவேளை திமுக கூட்டணியில் 5 முதல் 7 தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டால், மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர்கள் டார்ச் லைட் சின்னத்தில் போட்டியிட முடியாத நிலை ஏற்படலாம். இதன் காரணமாக, மக்கள் நீதி மைய வேட்பாளர்கள் திமுகவின் 'உதயசூரியன்' சின்னத்திலேயே போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.