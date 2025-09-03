முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தொடர் விடுமுறை எதிரொலி: இன்று முதல் 1,500க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

TNSTC

Siva

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (18:22 IST)
தொடர் விடுமுறை, முகூர்த்தம், மீலாடி நபி மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. அரசின் விரைவு போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் இந்தத் தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
சென்னை மற்றும் பிற இடங்களிலிருந்து தமிழகம் முழுவதும் கூடுதலான பயணிகள் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 
கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து: திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு செப்டம்பர் 3 (புதன்கிழமை) அன்று 360 பேருந்துகளும், செப்டம்பர் 4 (வியாழக்கிழமை) அன்று 710 பேருந்துகளும், செப்டம்பர் 5 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று 405 பேருந்துகளும் இயக்கப்படும்.
 
கோயம்பேட்டில் இருந்து: திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு செப்டம்பர் 3 அன்று 80 பேருந்துகளும், செப்டம்பர் 4 மற்றும் 5 ஆகிய நாட்களில் 105 பேருந்துகளும் மாதவரத்திலிருந்து 25 பேருந்துகளும் இயக்கப்படும்.
 
பிற நகரங்களிலிருந்து: பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கு 350 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
 
வார இறுதியில், குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை, சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூரு திரும்ப வசதியாகப் பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் 875 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 
முன்பதிவு நிலவரப்படி, செப்டம்பர் 3 அன்று 17,632 பயணிகளும், செப்டம்பர் 4 அன்று 23,032 பயணிகளும் முன்பதிவு செய்துள்ளனர். வார இறுதியில், செப்டம்பர் 5 அன்று 10,271 பேரும், செப்டம்பர் 6 அன்று 7,317 பேரும், செப்டம்பர் 7 அன்று 20,740 பேரும் முன்பதிவு செய்துள்ளனர். கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, பயணிகள் www.tnstc.in மற்றும் மொபைல் ஆப் மூலம் முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்து பயணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
