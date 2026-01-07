முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






செல்வப்பெருந்தகை மாற்றமா? மாணிக் தாகூர் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவரா? திமுக அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாற்றம்

Siva

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (16:25 IST)
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக இருக்கும் செல்வப்பெருந்தகை மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளதாக டெல்லி அரசியல் வட்டாரங்களில் நிலவும் செய்திகள் திமுக கூட்டணியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
குறிப்பாக, விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக் தாகூர் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்படலாம் எனப் பலமாக பேசப்படுகிறது. மாணிக் தாகூர் சமீபகாலமாக 'ஆட்சியில் பங்கு' என்ற முழக்கத்தை தீவிரமாக முன்வைத்து வருவது திமுக தலைமைக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
 
இந்நிலையில், ராகுல் காந்திக்கு நெருக்கமானவராக கருதப்படும் மாணிக் தாகூர் தலைவரானால், திமுக - காங்கிரஸ் உறவில் புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகளை சரிசெய்யவே மேலிடம் இந்த மாற்றத்தை திட்டமிடுவதாக கூறப்படுகிறது. 
 
இருப்பினும், செல்வப்பெருந்தகையை பதவியிலிருந்து நீக்கினால் அது சமூக ரீதியிலான விவாதங்களை உருவாக்கும் என்பதால் காங்கிரஸ் மேலிடம் மிகவும் கவனமாக ஆலோசித்து வருகிறது. இந்த தலைமை மாற்றம் உறுதியானால், வரும் பொங்கலுக்கு பிறகு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வாக்காளர் பட்டியலை திருத்த தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos