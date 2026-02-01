முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு: தேர்வு எழுதியவர்கள் மொத்தம் 4,24,317.. தேர்ச்சி பெற்றவ்ர்கள் 1.50 லட்சம்..!

டெட் தேர்வு முடிவுகள்

Siva

, ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (15:02 IST)
தமிழக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்திய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த முறை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 1.50 லட்சம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். விண்ணப்பத்தாரர்கள் நாளை முதல் தங்களது தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
 
கடந்த நவம்பரில் நடந்த இந்த தேர்வில், முதல் தாளில் 49.20% பேரும், இரண்டாம் தாளில் 31.5% பேரும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். வினாத்தாள் எளிமையாக இருந்ததும், இடஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண் 5% குறைக்கப்பட்டதும் இந்த உயர்வுக்கு முக்கிய காரணங்களாக கருதப்படுகின்றன. 
 
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களும் இத்தேர்வை எழுதிப் பலர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இருப்பினும், தவறான வினாக்களுக்கு முழு மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும் எனச் சில தேர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 
 
2026-ஆம் ஆண்டில் மேலும் இரண்டு முறை டெட் தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
