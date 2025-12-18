முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் வரும் ராஜ்யசபா தேர்தல்.. தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பது யார்?

மாநிலங்களவை தேர்தல்

Siva

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (08:25 IST)
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவை தேர்தல் அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தை சேர்ந்த 6 எம்பிக்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதால், புதிய தேர்வுகளில் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகள் தீவிரமாக உள்ளன.
 
திமுகவின் திருச்சி சிவா, என்.ஆர். இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், கனிமொழி சோமு மற்றும் அதிமுகவின் தம்பிதுரை, தமாகாவின் ஜி.கே. வாசன் ஆகியோரின் பதவிக்காலம் முடிகிறது.
 
நாடாளுமன்றத்தில் கட்சியின் அனுபவம் வாய்ந்த குரலான திருச்சி சிவா மீண்டும் தேர்வு செய்யப்படுவார் என தெரிகிறது. என்.ஆர். இளங்கோ மாநில அரசியலுக்கு திரும்பி சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதால், அவர் இடத்திற்கு வழக்கறிஞர் சரவணன் பெயர் பரிசீலனையில் உள்ளது. அந்தியூர் செல்வராஜ் இடத்திற்கு கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த ரேகா பிரியதர்ஷினி அல்லது ரியா ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
 
கூட்டணிக் கணக்குகள்: திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு தரப்புமே தேமுதிக-வை இழுக்க ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டைத் தூண்டிலாகப் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
 
தம்பிதுரை மீண்டும் டெல்லிக்கு செல்ல வாய்ப்புகள் அதிகம். ஜி.கே. வாசனிடம் உள்ள இடம் கூட்டணி மாற்றங்களால் தேமுதிக-விற்கு செல்லக்கூடும்.
 
இந்த மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள், வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி கட்டமைப்பை உறுதி செய்யும் முக்கிய காரணமாக இருக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். 
 
Edited by Siva

