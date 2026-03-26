முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

அதெல்லாம் கண்முன்ன வந்து போகும்ல!.. விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு பர்மிசன் இல்லை.. போலீஸ் ஆலோசனை!..

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (14:05 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (14:07 IST)
விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அவரால் 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அப்போது முதலே அவர் எங்கு சென்றாலும் தமிழக காவல்துறைக்கு தலைவலிதான் என்கிற நிலை உருவாகியிருக்கிறது. மேலும், தவெக கூட்டங்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. பொதுக்கூட்டத்தில் இவ்வளவு பேர்தான் கலந்து கொள்ள வேண்டும், அதுவும் QR கோட் அனுமதி இருக்கவேண்டும். கூட்டத்தில் கலந்துகொள்பவர்களுக்கு குடிநீர் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என போலீசார் பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறார்கள்.

அதேபோல் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கவும் தமிழக காவல்துறை பல நாட்கள் எடுத்துக் கொண்டது. அதேநேரம் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து அரசியல் கட்சியினர் போலீசாரிடம் அனுமதி கேட்கத் தேவையில்லை. தேர்தல் ஆணையத்திடம் அனுமதி கேட்டால் போதும் என்கிற நிலை உருவானது. எனவே, தவெக சந்தோஷப்பட்டது. இந்நிலையில்தான்,  விஜய் வருகிற 28ம் தேதி சென்னை பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார். அன்று அவர் சென்னையில் 5 இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்யவிருக்கிறார்.

இந்நிலையில்தான், விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு அனுமதி இல்லை என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் விஜய் பிரச்சாரம் செய்யும் இடங்களில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆயிரம் பேர் வரை கலந்து கொள்வார்கள் என தவெக சொல்லியிருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு மேல் கூட்டம் வரும் என போலீசார் கணிக்கிறார்கள்.. அப்படி வந்தால் எப்படி சமாளிப்பது? மக்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு வழங்குவது? என்பது குறித்து சென்னை மாநகர காவல் துறை ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது. கண்டிப்பாக விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கு பல முக்கிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா இருப்போம்!.. விபச்சாரிகளை அப்டிதான் சொல்ல முடியும்.. மன்னிப்பு கேட்க மறுக்கும் பொன்ராஜ்..

