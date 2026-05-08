பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. துணைத்தேர்வுகள் தேதி அறிவிப்பு..!

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (10:52 IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 (10:54 IST)
தமிழகத்தில் பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. அதே சமயம், எதிர்பாராத விதமாக தேர்வில் வெற்றி பெறாத அல்லது தேர்ச்சி விகிதத்தை உயர்த்த விரும்பும் மாணவர்களுக்காக பள்ளிக் கல்வித்துறை முக்கியமான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.
மாணவர்களின் உயர் கல்வி பாதிப்படைய கூடாது என்ற நோக்கில், அவர்களுக்கான துணைத்தேர்வுகள் ஜூன் 28-ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 7-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தேர்வு கட்டணம் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்வித் துறை இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். மேலும், மாணவர்கள் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் விண்ணப்பிப்பதற்கு வசதியாக, தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் மே 13-ஆம் தேதி முதல் அந்தந்தப் பள்ளிகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் வாயிலாக வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்த அல்லது தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்கள் மனச்சோர்வடையாமல், இந்த துணைத்தேர்வு வாய்ப்பினை சரியாக பயன்படுத்தி அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த துணைத்தேர்வு முடிவுகள் விரைவாக வெளியிடப்பட்டு, நடப்பு கல்வியாண்டிலேயே அவர்கள் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான வழிவகைகள் செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.