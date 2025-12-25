முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முதல்வர் துவங்கி வைத்த Volvo பேருந்து கட்டண விபரம்!.. பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு!..

setc

BALA

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (12:23 IST)
என்னதான் தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறை சார்பாக தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் டீலக்ஸ் வசதி கொண்ட பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டாலும் ஆம்னி பேருந்தில் இருக்கும் வசதிகள் போல அரசு பேருந்துகளில் இல்லை என்ற புகார் இருக்கிறது. அதனால்  மேல்தட்டு வர்க்கத்தினர் நிறைய பேர் ஆம்னி பேருந்தில் பயணிப்பதையே விரும்புகிறார்கள்.
அதை மாற்றும் விதமாக தற்போது தமிழக அரசு சார்பாகவும் நவீன வாசிகள் கொண்ட புதிய பேருந்துகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

Multi Axle கொண்ட 20 அது நவீன Volvo வசதி கொண்ட 20 குளிர்சாதன சொகுசு பேருந்துகளின் சேவையை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேற்று துவங்கி வைத்தார்.
சென்னை, பெங்களூர், கோவை, திருச்சி, மதுரை, சேலம், திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில், தஞ்சாவூர், திருப்பூர், திருச்செந்தூர் உள்ளிட்ட நகர்களுக்கு இந்த ஏசி பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளது.

இந்நிலையில்தான் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் துவங்கி வைத்த 20 நவீன Volvo குளிர்சாதன சொகுசு பேருந்துகளின் கட்டண விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு 790, சென்னையிலிருந்து நெல்லைக்கு 1080, சென்னையிலிருந்து சேலத்திற்கு 575, கோவையிலிருந்து சென்னைக்கு 880, சென்னையிலிருந்து திருப்பூருக்கு 800, திருச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு 565 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

