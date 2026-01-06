திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றும் தீர்ப்பு.. மேல்முறையீடு செய்வோம் என அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி..!

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளது. இது குறித்து சென்னை தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரகுபதி, கடந்த 100 ஆண்டுகளில் அந்த பகுதியில் தீபம் ஏற்றியதற்கான எந்தவொரு வரலாற்று சான்றுகளும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் திருப்பரங்குன்றம் மலை தூணில் தீபம் ஏற்றும் வழக்கம் எப்போதுமே இருந்தது கிடையாது என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர், இல்லாத ஒரு வழக்கத்தை நீதிமன்றம் ஏன் புகுத்த வேண்டும் என்ற கேள்வியையும் எழுப்பினார். யாரோ ஒரு நபர் கேட்டதற்காக இத்தகைய உத்தரவை நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ளதாக அவர் அதிருப்தி வெளியிட்டார்.
மேலும், சர்ச்சைக்குரிய அந்த தூண் 'தீபத்தூண்' கிடையாது என்பதில் தமிழக அரசு உறுதியாக இருப்பதாகவும், அதனால் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அவர் விளக்கமளித்தார். இந்த விவகாரம் தற்போது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக அரசு, அமைச்சர் ரகுபதி, திருப்பரங்குன்றம் தீர்ப்பு, மேல்முறையீடு, உச்சநீதிமன்றம், தீபத்தூண் சர்ச்சை, மதுரை செய்திகள், உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு, தமிழக அரசியல், சட்டம் ஒழுங்கு