முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விசிக ஆதரவு கொடுத்தாச்சி. விஜயை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பாரா?.. ஒரு சிக்கல் இருக்கு...

Advertiesment
vijay
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (16:52 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (16:54 IST)
google-news
ஏற்கனவே, தவெகவுக்கு 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில் சிபிஎம் 2, சிபிஐ 2, காங்கிரஸ் 5, விசிக 2 என மொத்தம் 118 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்டது. எனவே, இன்று மாலை 5 மணிக்கு விஜய் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு விஜய் கோரிக்கை வைப்பார். ஆனால், டிடிவி தினகரனின் அமமுக எம்.எல்.ஏ தொடர்பான சர்ச்சை ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் அதை காரணம் காட்டி ஆளுநர் தனது முடிவை தள்ளிப்போட வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் தங்களை ஆதரிப்பதாக ஆளுநரிடம் தவெக சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட கடிதம் போலியானது என டிடிவி தினகரன் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்திருக்கிறார். எனவே, விசிக ஆதரவு கடிதம் கொடுத்தாலும் ஆளுநர் உடனடியாக இணங்காமல் இருகக் வாய்ப்புள்ளது. ஆதரவு கடிதங்களில் போலி கையொப்பம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதால் அந்த கடிதங்களை சரி பார்க்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தலாம்.. இன்று மாலை அவர் கேரளாவுக்கு புறப்படவும் வாய்ப்பிருக்கிறது’ என அரசியல் விமர்சகர் சுமந்த் சி. ராமன் கூறியிருக்கிறார்.

அதேபோல் விடுதலை சிறுத்தை ஆதரவு கொடுத்தாலும் விஜயின் பதவியேறொஉ உடனே நடக்காது. குதிரைபேரம்நடந்திருக்கிறது. அதை தெளிவுபடுத்திய பிறகுதான் ஆளுநர் அழைப்பு இருக்கும்.. குதிரை பேரம் நடந்ததற்கான சின்ன ஆதாரம் இருந்தால் கூட நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்பதுதான் சட்டம்.. பல எம்.எல்.ஏக்கள் குற்றப் பின்னணிகளை மறைத்துள்ளனர்.. அவர்களில் யாராவது தகுதி நீக்கம் செய்தால் ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளது’ என அரசியல் விமர்சகர் மாரிதாஸ் கூறியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு .. 118 கிடைச்சிருச்சு.. ஆனால் இன்று இரவு 7 மணிக்கு கேரளா போகிறார் கவர்னர்.. அழைப்பு எப்போது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos