பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால் மட்டுமே தவெக ஆட்சி.. ஆளுநர் கறார்!...

Publish Date: Thu, 07 May 2026 (12:44 IST)
Updated Date: Thu, 07 May 2026 (12:48 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு இல்லை என்பதால் அந்த கட்சியால் தற்போது வரை ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. காங்கிரஸ் 5 எம்எல்ஏக்களை கொடுக்க முன்வந்த நிலையில் தவெகவின் பலம் தற்போது 112 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்பதால் ஆளுநர் விஜயை ஆட்சி அமைக்க அழைக்காமல் இருக்கிறார்..
ஆனால் ‘நீங்கள் என்னை முதல்வராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வையுங்கள்.. சட்டசபையில் நான் என் பலத்தை நிரூபிக்கிறேன்’ என விஜய் ஆளுநரிடம் கூறியும் அவர் அதை ஏற்கவில்லை. இன்று காலை விஜய் நேரில் அழைத்து ஆளுநர் பேசியபோது ‘இன்னும் எந்த கட்சிகள் உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பார்கள்? பெரும்பான்மை இல்லாமல் ஆட்சி அமைத்தால் உங்களால் எப்படி நிரூபிக்க முடியும்?.. என்பது உள்ளிட்ட பல கேள்விகளை அவர் எழுப்பியதாக சொல்லப்படுகிறது..
அதோடு 117 எம்எல்ஏ ஆதரவு இல்லாமல் உங்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க முடியாது.. பெரும்பான்மை நிரூபித்து விட்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி விஜயை அவர் அனுப்பிவிட்டார். தமிழகத்தில் நிலையான ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதில் ஆளுநர் உறுதியாக இருக்கிறார்.. விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூத்திவிட்டால் உடனே ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பார்’ என ராஜ்பவன் வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.