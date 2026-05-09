விஜயை சந்திக்க மறுத்த ஆளுநர்!.., யுடர்ன் போட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய விஜய்!...

BY: webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (17:53 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (17:55 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ் 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 2, விடுதலை சிறுத்தை 2, இந்திய யூனியன் முஸ்ட்லீம் லீக் 2 என ஆதரவு கொடுத்ததால் தவெகவின் பலம் 120 ஆக உயர்ந்துவிட்டது. எனவே, தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது. எனவே, விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது.

120 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்திருப்பதால் ஆட்சியமைக்க தங்களை அழைக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை சந்திக்க திட்டமிட்டு பட்டினப்பாக்கம் அலுவலகத்திலிருந்து விஜய் ராஜ்பவனை நோக்கி கிளம்பினார். ஆனால், விஜயை சந்திக்க ஆளுநர் நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்பதால் யுடர்ன் போட்டு மீண்டும் விஜய் வீட்டிற்கே திரும்பிவிட்டார்.

ஆளுநரின் இந்த செயலுக்கு விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.  இன்று இரவு ஆளுநர் கேரளா புறப்பட்டு செல்வதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே, அவர் மீண்டும் சென்னை வரும்போதுதான் விஜய் அவரை நேரில் சந்திக்கமுடியும். போதுமான ஆதரவு கிடைத்தும் ஆளுநரை விஜய் சந்திக்கமுடியாமல் போனது தவெக ஆதரவாளர்களிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

